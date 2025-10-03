Läkarenhet medicin Sollefteå (Mottagning)
2025-10-03
Specialistläkare i reumatologi - Uppdrag i Sollefteå
Klinavo söker nu en specialistläkare i reumatologi för ett bemanningsuppdrag på Läkarenhet medicin i Sollefteå, Region Västernorrland.
Uppdraget
Plats: Läkarenhet medicin, Sollefteå (mottagning)
Period: 13 oktober (v.42) - 17 oktober (v.42)
Omfattning: 42 timmar ordinarie arbetstidPubliceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Mottagningsarbete med patientkontakter (fysiska och via telefon)
Patientbesked, bevakning av provsvar och läkemedelsordinationer
Sedvanliga mottagningsuppgifter
Vid behov konsultationer mot vårdavdelning eller akutmottagningKravprofil för detta jobb
Svensk läkarlegitimation
Specialistkompetens i reumatologi (styrks med specialistbevis)
Minst 2 års erfarenhet som specialist
Giltigt HLR-intyg (HLR-S Vuxen, max 12 månader gammalt)
Uppdaterat CV
SITHS-kort (ordinarie e-id, ej reservkort)
Minst två aktuella chefsreferenser
God systemvana, gärna erfarenhet av Cosmic
Meriterande
Tidigare uppdrag inom Region Västernorrland
Erfarenhet av både mottagning och konsultationer på sjukhus
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning enligt Zon 3 - specialistläkare
Personlig kontaktperson som stöttar dig under hela processen
Trygga anställningsvillkor och försäkringar
Smidiga rutiner för administration och lön
Möjlighet till fler uppdrag via Klinavos växande nätverkSå ansöker du
Skicka CV, legitimation, specialistbevis, HLR-intyg, IVO/HOSP-utdrag samt referenser till rekrytering@klinavo.se
senast 7 oktober 2025.
Märk mejlet med "Reumatologi Sollefteå v.42".
Tilldelning sker inom tre arbetsdagar efter sista svarsdag - så vänta inte med att ansöka!
E-post: rekrytering@klinavo.se
