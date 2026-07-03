Läkare, vikariat
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du vara med och hitta Sveriges styrkor för vår inre och yttre säkerhet? Då har du kommit rätt!
Som överläkare hos oss kommer du arbeta med friska människor och blir en del av ett större sammanhang och en del av människors drömmar och framtid. Tillsammans säkerställer vi att rätt människor får förtroendet att på olika sätt bidra till trygghet i samhället.
Vid prövningsenheterna arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Sammanlagt är vi ca 75 kollegor i Stockholm som arbetar tillsammans för att nå våra mål. I Stockholm finns vi på Gärdet i fina lokaler med närhet till tunnelbanan.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
I rollen som överläkare ska du genomföra läkarundersökningar och medicinska bedömningar av prövande till utbildningar och anställningar inom Försvarsmakten och hos andra uppdragsgivare, exempelvis Polismyndigheten. Du kommer utöver läkarundersökningar och medicinska bedömningar på plats även hantera och bedöma kompletterande intyg samt svara på frågor från allmänhet och prövande.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad läkare med legitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen
har specialistkompetens inom en klinisk specialitet som vi bedömer lämplig
har flerårig erfarenhet inom din specialitet
Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person som kan ta ansvar för dina uppgifter, där du strukturerar och driver dina processer framåt. Du bidrar med kvalitet i allt du utför och är noggrann i arbetat. Du kan också se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet.
Du har förmågan att snabbt ändra synsätt om det behövs och ser möjligheterna i förändringen. Du kan samarbeta bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar som en del i en "kedja" tillsammans med andra läkare, sjuksköterskor och psykologer. Volymerna kan variera från en dag till en annan vilket innebär att du behöver kunna tempoväxla. Vi ser också att du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap beroende på personen framför dig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig ett vikariat med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vikariatet sträcker sig fram till den 30 juni 2027.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Vi erbjuder dig minst 28 dagars semester upp till 35 dagar beroende på ålder. Du arbetar dagtid, har möjlighet att träna 2 timmar på arbetstid per vecka och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: pliktverket.se/jobba-hos-oss
Inför anställningen gör vi en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.
Sista ansökningsdag är den 26 juli 2026.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Tegeluddsvägen 29 A (visa karta
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115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för prövning, Prövningsenheten Stockholm, Enheten för medicin Kontakt
Martti Sköldelid, enhetschef Martti.Skoldelid@pliktverket.se 010-1902923 Jobbnummer
9991498