Läkare till Vårdcentralen Södertull i Lund
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-05-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en läkare på vikariat som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang på Vårdcentralen Södertull. Välkommen till oss!
Vårdcentralen Södertull ligger i centrala Lund med goda pendlingsmöjligheter och är en av Lunds största vårdcentraler med en mångfacetterad personal med bred kompetens. Vi har cirka 11 300 listade patienter i olika åldrar. Läkarkåren består av en blandning av specialister i allmänmedicin, ST-läkare samt AT-läkare. På vårdcentralen arbetar dessutom medicinska sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog och fysioterapeuter. Vi finns i stora luftiga lokaler som är väl anpassade för verksamheten där alla får plats under ett och samma tak.
Vi har en stabil och välfungerande bemanning samt en god arbetsmiljö som främjar trivsel och effektivt teamarbete. Vi är måna om att ha en god arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och stolta över att vi tillsammans gör vårt bästa för patienterna vi dagligen möter.
Den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna professions möten, vi följer upp vår verksamhet via bland annat Med Rave och arbetar med ständiga förbättringar. Handledning och utbildningsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Vi bedriver sjukvården genom planerad mottagning, akut mottagning och hembesök.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök samt hemsjukvård. Du förväntas även kunna ha en digital mottagning
Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete. Teamsamverkan där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt.
Vi söker en läkare för att stötta upp under hösten 2026 som kan driva mottagning och är självständig i sin mottagning till exempel årskontroller och akuta besök, hembesök och SIP. Vi använder taligenkänning, videomöten, chatt med mera i vårt dagliga arbete. Kvalifikationer
Du som söker är klar med AT alternativt BT samt är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du kan även vara allmänspecialist med erfarenhet av primärvård och kan PMO. Som person har du en tydlig framåtanda, ett engagemang och en positiv inställning som främjar ett trivsamt arbetsklimat, där vi tillsammans hjälps åt för att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet för våra patienter. Vidare förväntar vi oss att du är en lagspelare med gott bemötande.
Du som söker har erfarenhet av It-system såsom PMO, mina planer och APO dos. Du har arbetat på Vårdcentral i Skåne och är väl insatt i hur en vårdcentral fungerar.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse av allmänmedicin och ett intresse för att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Det är av stor vikt att du delar samma mål och visioner som vi, vilket bland annat innebär att ge en god och kvalitativ vård. I rollen är du nyfiken och lyhörd för patientens behov. Du har en helhetssyn på både arbete och patienten samt anpassar dig lätt till olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt och kan samarbeta med alla yrkeskategorier. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Bina Sjökvist, Verksamhetschef 0722-05 85 61 Jobbnummer
9935738