Läkare till BUP Neuropsykiatri Väst 1
Vår verksamhet växer! Är du legitimerad läkare och vill jobba på en välfungerande och trevlig enhet där vi vill förbättra och utveckla vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en läkare till en enhet på Brommaplan.
Arbetet sker dagtid.
Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi genomför även farmakologisk behandling vid ADHD. Här jobbar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och enhetschef. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt och öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så arbetar vi med att bygga en välfungerande arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att under handledning av specialistläkare på mottagningen påbörja medicinsk behandling efter avslutad utredning, och följa upp effekter av den i team med sjuksköterska. Beroende på tidigare erfarenheter kan du också komma att arbeta med neuropsykiatriska utredningar tillsammans med psykolog. Du utgör ett stöd för kolleger vid behandlingskonferenser och bedömning av ärenden utifrån din profession som läkare.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad läkare. Meriterande är arbetslivserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri och/eller läkemedelsbehandling av adhd.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, förmånlig tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Det kommer att finnas möjlighet att arbeta på distans en viss del av arbetstiden.
Anställningsform
Visstidsanställning, 12 månader, heltid. Tillträde 2026-05-04 eller efter överenskommelse
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
