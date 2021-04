Läkare, Specialist i allmänmedicin - Aleris Sjukvård AB - Läkarjobb i Ovanåker

Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Ovanåker2021-04-12Om AlerisAleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet.Efter sammanslagningen med Proliva har Aleriskoncernen i Skandinavien 5 400 medarbetare och omsätter 7 miljarder SEK.Aleris ägs av Triton.På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också?Om Aleris hälsocentral Voxnadalen:Aleris har fått förtroendet av Region Gävleborg att driva hälsocentralen Voxnadalen i Alfta. Genom arbete där erbjuder vi dig en möjlighet att vara med och forma framtidens sjukvård genom entreprenörskap, korta beslutsvägar och frihet under ansvar.Aleris hälsocentral Voxnadalen är en liten hälsocentral med en lugn och trivsam atmosfär som välkomnar våra patienter. Kanske är det därför vi år efter år hanar i topp på den nationella patientenkäten. På hälsocentralen arbetar personalen i ett mycket nära samarbete med varandra och patienten står alltid i fokus. Hälsocentralen är mycket självständig i det dagliga arbetet och det är personalen som formar verksamheten. Aleris hälsocentral Voxnadalen är den lilla enheten med det stora utbudet. Detta gör att ingen dag är den andra lik och medarbetarna får varje dag använda sin kompetens och kreativitet för att ge patienterna bästa tänkbara vård.Vi sätter arbetsmiljön i fokus och flexibilitet, frihet under ansvar och gemenskap är ledorden inom personalgruppen.Om arbetet och din utvecklingVi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat där du som läkare leder det medicinska insatserna genom din kompetens och erfarenhet. Våra korta beslutsvägar ger dig stor möjlighet att påverka ditt arbete och verksamheten. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare i en arbetsmiljö präglad av våra värderingar: omtänksamhet, professionalitet, engagemang och nytänkande. Arbetet som läkare på vår hälsocentral innebär ett väl avgränsat uppdrag med stöttning av en stabil personalgrupp som har väl inarbetade rutiner. Du jobbar antingen som ensam läkare eller parallellt med en kollega. Detta ger dig stor möjlighet att sätta din egen prägel på jobbet.Genom vår andra hälsocentral som finns i Bollnäs kan vi även erbjuda möjligheten att ingå i ett större kollegialt sammanhang gällande ex vis internutbildningar, möten och utbyte av kompetens och erfarenhet.Om dig vi sökerDu som är specialistläkare inom allmänmedicin och håller en hög professionell nivå och behärskar det breda medicinska området är välkommen att söka. Arbetet präglas av variation och det är viktigt med egen initiativförmåga. Du har en positiv attityd, är flexibel och har en vilja att tillsammans med övriga medarbetare se möjligheter för att vara delaktig och utveckla verksamheten. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med medarbetare och patienter. I utbyte erbjuder vi ett flexibelt och varierat arbete med korta beslutsvägar.2021-04-12Anställningsform: Tills vidare.Vi tillämpar individuella lösningar för en god arbetssituation.Individuell lönesättningKollektivavtal finnsAnsökan och kontaktVi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom att klicka på "skicka ansökan" och fylla i dina uppgifter. Sista ansökningsdag är 2021-05-30 men eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Olsson, Enhetschef Aleris Hälsocentral på tel 073-070 03 19 eller Susanne Svahn, Verksamhetschef 070-719 16 15.Hoppas vi hörs!--------------------------------------------------------I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Aleris Sjukvård AB5686447