Läkare, sommarvikariat. vårdavdelning för hemlösa - Capio Sverige AB - Läkarjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm2021-04-052021-04-05På vår heldygnsvård erbjuder vi vård till patienter som lever i hemlöshet.Patienter kommer ofta till oss på grund av somatisk sjukdom eller skada, många gånger i kombination med psykisk sjukdom och/eller beroende. Vi har 12 vårdplatser varav en är en palliativ vårdplats.Personer som lever i hemlöshet har ofta komplexa behov av vårdinsatser och sociala insatser. Vi arbetar personcentrerat och strävar efter att tillgodose patienten vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv, ofta i samverkan med socialtjänst och andra vårdgivare.Vi är belägna på Maria sjukhus på Södermalm i Stockholm.Sedvanliga arbetsuppgifter såsom bedömning, diagnostik och behandling. Du deltar i teamarbetet på avdelningen och ni planerar tillsammans med patienten, närstående, andra vårdgivare och socialtjänst.Vi söker läkare med erfarenhet eller intresse av att arbeta med människor i utsatta situationer. Erfarenhet av somatisk, psykiatrisk och palliativ vård är meriterande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är flexibel och lösningsinriktad. Du har ett gott bemötande, en positiv grundinställning och en god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.I vår verksamhet är det svenska språket ett viktigt redskap i arbetet med våra patienter. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.AnställningsvillkorArbete sommaren 2021. Tillträde enligt överenskommelse.Då vi arbetar med löpande urval och rekrytering ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-08-21TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-02Capio Sverige AB5671756