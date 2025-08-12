Läkare sökes till zampleTM och Testmottagningen.se
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och utveckla den preventiva hälsan?
zample, med varumärket Testmottagningen.se, är en av Sveriges snabbast växande digitala vårdgivare inom preventiv hälsa. Vi söker nu läkare till vårt medicinska team i Stockholm.
Hos oss möter avancerad teknik ett tydligt mål: att hjälpa människor förstå sin hälsodata - och agera i tid. Vår verksamhet består idag till största del av blodprover och laboratorieanalyser, men vi växer snabbt inom bilddiagnostiska undersökningar, framför allt magnetröntgen (MR), med ambition att successivt bredda vårt utbud.
Om du, liksom vi, tror att vården bör arbeta mer förebyggande och datadrivet - då är det här rollen för dig.
Om rollen
Som läkare hos oss är du en nyckelperson i arbetet med att hjälpa våra kunder att förstå sina testresultat - och i många fall agera innan symtom uppstår. Du arbetar patientnära men digitalt, utan att fastna i onödigt administrativt arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Tolka och kommentera provsvar från blodanalyser inom exempelvis hjärta-kärl, hormoner, njurar, lever, näringsstatus och inflammation.
Ge rådgivning utifrån avvikande fynd och riskfaktorer - via text eller telefon.
Tolka radiologens utlåtande begripligt för kunden, genom att omvandla medicinska fynd till konkreta, lättförståeliga rekommendationer som guidar till bättre livsstilsval.
Granska medicinskt innehåll i våra digitala kanaler (artiklar, testbeskrivningar, kampanjmaterial).
Bidra till vår tekniska produktutveckling genom att validera och förbättra funktioner ur ett medicinskt perspektiv.
Vara en del av vårt medicinska råd och stötta i etiska och vetenskapliga bedömningar samt medicinskt rådgivande i utvecklingen och kvalitetssäkringen av vårt erbjudande.
Du kommer att arbeta i en digital arbetsmiljö, med viss möjlighet att kombinera fysiska dagar på kontoret i Gamla Stan med distansarbete.
Vad vi erbjuder
Pionjärarbete i digital preventiv vård - där blodprov, MR och andra undersökningar kombineras för en helhetsbild av hälsa.
Fast heltidstjänst - anställning direkt hos oss, ej konsultuppdrag.
Trevligt och centralt beläget kontor i Gamla Stan, Stockholm - med viss möjlighet till hybridarbete.
Minimal administration: Fokusera på medicinskt innehåll och rådgivning, inte journalsystem.
Kreativ utvecklingsmiljö: Samarbeta med produktteam, AI-utvecklare och marknad för att skapa smarta, lättförståeliga hälsotjänster.
Trygg onboarding och medicinskt stöd: Du får de verktyg och processer du behöver för att känna dig trygg i din roll.
Vem vi söker
Du har svensk läkarlegitimation.
Du har klinisk erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård och ett stort intresse för preventiv medicin.
Du är digitalt kunnig, har lätt för att sätta dig in i nya tekniska verktyg och trivs i en innovativ miljö där teknik och medicin möts.
Du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i skrift och tal.
Du är van att arbeta strukturerat, evidensbaserat och med digitala verktyg.
Omfattning och start
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
