Läkare sökes till Jordbro vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Haninge Visa alla läkarjobb i Haninge
2025-12-30
Vill du bli en av oss?
Jordbro vårdcentral arbetar tvärprofessionellt med att utveckla nya flöden kring samverkan, mottagning, kroniska sjukdomar, äldrevård och hemsjukvård eftersom primärvården har en central roll när det gäller "Framtidens hälso- och sjukvård".
Vi medverkar i ett folkhälsoprojekt i mångkulturell miljö och det finns på vårdcentralen goda möjligheter att förena kliniskt arbete med forskning.
Vi finns nära pendeltågsstationen och har ett fullt husläkaruppdrag med hemsjukvård. Som anställd inom SLSO erbjuder vi flera förmåner däribland friskvårdsbidrag, fri öppen sjukvård och förmånlig avtalspension och försäkringar via vårt kollektivavtal.
Arbetsuppgifter:
Vanligt förekommande arbete som läkare på vårdcentral innebär bland annat att självständigt, ta emot, bedöma och behandla ett brett spektrum av patienter med varierande diagnoser. Vi erbjuder dig kontinuerlig och strukturerad handledning.
Anställningsform:
Tillsvidare
Kvalifikationer:
• Utlandskutbildade läkare (icke legitimerad i Sverige) som har fått godkänt på teoretiska kunskapsprovet.
• Beslut om praktisk tjänstgöring från socialstyrelsen.
• Kunskaper i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 är ett krav.
Personliga egenskaper:
Förmåga att arbeta såväl självständigt som ihop med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information om tjänsten lämnas av:
Medicinsk ansvarig läkare Roland Morgell, Mobil: 0701 68 41 94
Fackliga företrädare:
Ylva Sandström, Telefonnummer: 08-123 679 54
E-postadress: ylva.kristoferson-sandstrom@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Månadslön Så ansöker du
