Läkare Kirurgi Vik UL ej leg
Region Jämtland Härjedalen, Läkare kirurgi / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-01-28
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
På Kirurgkliniken Östersunds sjukhus, som är det enda i regionen, möter vi patienter inom områdena övre- och nedre gastrointestinal, bröst-, endokrin-, plastik- och kärlkrirurgi, trauma- och akutvårdskirurgi samt urologi, onkologi och palliation. Kliniken består av 4 slutenvårdsavdelningar och 5 öppenvårdsmottagningar.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
• Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare på vårdavdelning.
• Arbete på akutmottagning dagtid/jourtid.
• Administrativa arbetsuppgifter, ex. signera och följa upp prov- och röntgensvar samt receptförskrivning.Kvalifikationer
Du har läkarexamen eller har fullgjort minst termin 9 på läkarprogrammet i Sverige, med godkända kurser och prov så att vi enligt Socialstyrelsens föreskrifter kan anställa dig på ett vikariatsförordnande som ej legitimerad underläkare.
Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Mycket stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom att du har förmåga att skapa en bärande relation med patienter och närstående och att du har lätt för att samarbeta i team samt med övriga involverade kollegor inom sjukhuset, i primärvården och i den kommunala vården.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning

Enligt avtal.
Region Jämtland Härjedalen, Läkare kirurgi Kontakt
Enhetschef
Madelene Nyström madelene.nystrom@regionjh.se 063-153989 Jobbnummer
