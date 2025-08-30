Läkare för klinikverksamhet.
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker ytterligare en läkare till vår klinik!
Vi är en väletablerad klinik som nu växer och söker därför en legitimerad läkare för att stärka vårt team. Tjänsten är på deltid med möjlighet till heltid för rätt person.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av injektionsbehandlingar och estetisk medicin, men detta är inget krav - vi värdesätter rätt personlighet och inställning högre än erfarenhet. Vi erbjuder utbildning och intern upplärning inom våra behandlingar.
Vi söker dig som är:
Självgående och ansvarstagande
Positiv och engagerad
Serviceminded och tycker om mötet med människor
Hos oss kommer du ha möjlighet att arbeta under eget ansvar med varierande arbetstider, främst på vardagar. Delar av arbetet kan även utföras hemifrån.
Tjänsten avser start i september och vi ser gärna att du söker så snart som möjligt.
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: info@studiofinoh.se Arbetsgivare Olsson, Nina
Magnusladulåsgatan 31 (visa karta
)
118 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Studio Finoh Jobbnummer
9483888