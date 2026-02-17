Läkare bemanningsuppdrag Södertälje
2026-02-17
Capio Bemanning erbjuder flexibla och varierande bemanningsuppdrag för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare inom områdena Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende, närakuter och Primärvård.
Din roll
Vi söker nu en leg. läkare för bemanningsuppdrag på Capios vårdcentral i Södertälje. Uppdraget är på heltid med start är från mitten av mars och sträcker sig minst två månader. Vi är öppna för olika samarbetsupplägg - hör av dig så går vi igenom vad som passar
Vi erbjuder dig
En trygg uppdragsgivare med fler än 15 000 anställda i Sverige
En kontaktperson på Capio Bemanning som finns där för dig, före, under och mellan uppdragen
Marknadsmässig ersättning
Flexibilitet, arbeta under kortare eller längre perioder
Uppdrag som speglar din kompetens
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har god erfarenhet av att arbeta på vårdcentral.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift, är en god kommunikatör och trygg i din yrkesroll. På Capio lägger vi stor vikt vid social kompetens och förmågan att arbeta självständigt som att vara en del av ett arbetslag.
Som konsult är du trygg i dig själv och i din profession och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan så kontaktar vi dig för närmre information om uppdraget.
