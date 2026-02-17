Läkare bemanningsuppdrag Södertälje

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Södertälje
2026-02-17


Publiceringsdatum
2026-02-17

Om företaget
Capio Bemanning erbjuder flexibla och varierande bemanningsuppdrag för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare inom områdena Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende, närakuter och Primärvård.
Din roll
Vi söker nu en leg. läkare för bemanningsuppdrag på Capios vårdcentral i Södertälje. Uppdraget är på heltid med start är från mitten av mars och sträcker sig minst två månader. Vi är öppna för olika samarbetsupplägg - hör av dig så går vi igenom vad som passar
Vi erbjuder dig
En trygg uppdragsgivare med fler än 15 000 anställda i Sverige

En kontaktperson på Capio Bemanning som finns där för dig, före, under och mellan uppdragen

Marknadsmässig ersättning

Flexibilitet, arbeta under kortare eller längre perioder

Uppdrag som speglar din kompetens

Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har god erfarenhet av att arbeta på vårdcentral.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift, är en god kommunikatör och trygg i din yrkesroll. På Capio lägger vi stor vikt vid social kompetens och förmågan att arbeta självständigt som att vara en del av ett arbetslag.
Som konsult är du trygg i dig själv och i din profession och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan så kontaktar vi dig för närmre information om uppdraget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7240444-1847436".

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta)
191 35  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9748726

