Läkare Allmänmedicin, Närhälsan Karlsborg vårdcentral

Klinavo AB / Läkarjobb / Karlsborg
2025-10-17


Plats: Karlsborg, Västra Götaland
Period: 31 oktober - 28 november 2025

Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin för sedvanligt vårdcentralsarbete på Närhälsan Karlsborg vårdcentral. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för en trygg och tillgänglig vård för alla patienter.

2025-10-17

Kvalifikationer
Specialistkompetens i allmänmedicin
HLR S-HLR vuxen & barn (inom 12 mån)
Giltigt SITHS-kort
Erfarenhet av AsynjaVisph

Meriterande:
Erfarenhet av taligenkänning (TIK)

Välkommen med din ansökan senast 20 oktober 2025.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@klinavo.se

Arbetsgivare
Klinavo AB (org.nr 559289-9933)

Jobbnummer
9563312

