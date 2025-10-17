Läkare Allmänmedicin, Närhälsan Karlsborg vårdcentral
2025-10-17
Plats: Karlsborg, Västra Götaland
Period: 31 oktober - 28 november 2025
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin för sedvanligt vårdcentralsarbete på Närhälsan Karlsborg vårdcentral. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för en trygg och tillgänglig vård för alla patienter.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Specialistkompetens i allmänmedicin
HLR S-HLR vuxen & barn (inom 12 mån)
Giltigt SITHS-kort
Erfarenhet av AsynjaVisph
Meriterande:
Erfarenhet av taligenkänning (TIK)
Välkommen med din ansökan senast 20 oktober 2025.
