Läkare
Hedda & Hector AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-28
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Vår mottagning växer och i och med detta söker vi dig som är leg läkare och vill jobba på vår vårdcentral centralt på Stureplan med start i augusti.
Vår mottagning var 6e högst rankade vårdcentralen i Stockholm 2025.
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter som läkare på vårdcentral med mottagningsarbete och administration. Hos oss har du alltid avsatt tid för handledning med specialist i allmänmedicin 1 t/vecka samt kontinuerlig kompetens utvärdering.
Vi är en omtyckt mottagning med högt i tak och en stark känsla av samvaro i personalgruppen. Servicenivån gentemot våra patienter är hög och vi vill alltid göra det lilla extra.
Vårt team består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, leg läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, undersköterska, psykolog, REKO.
Lönespann 50-55 t kr/månad.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: tony.borg@heddahector.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Läk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedda & Hector AB
(org.nr 559298-1954)
Humlegårdsgatan 20 (visa karta
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114 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9982241