Läkarchef till Rättspsykiatri Vård Stockholm
2025-10-20
Vill du vara med och leda en verksamhet som gör verklig skillnad? Vi söker en engagerad och erfaren överläkare som vill ta sig an ett strategiskt och operativt ledarskap som läkarchef.Publiceringsdatum2025-10-20Om företaget
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) bedriver specialiserad psykiatrisk vård till patienter med allvarlig psykisk sjukdom och som har dömts för brott. Verksamheten är organiserad i två sektioner - Nord i Upplands Väsby och Syd i Huddinge - samt en administrativ stab. Läkargruppen är samlade under en gemensam enhet, RPV Läkare, med medarbetare som arbetar inom både sluten- och öppenvård vid bägge sektionerna.
Vi står inför en spännande utveckling där det medicinska ledarskapet stärks genom att inrätta en ny tjänst som läkarchef. Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet där du får möjlighet att påverka och utveckla den rättspsykiatriska vården.Om tjänsten
Som läkarchef kommer du att ha ett delat uppdrag:
• 50 % chefsuppdrag med ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och patientsäkerhet inom läkargruppen.
• 50 % tjänst som överläkare.
Du är närmaste chef för medarbetarna inom RPV Läkare och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Dina medarbetare finns på både sektion Nord och Syd och ditt uppdrag spänner över båda sektionerna. Du rapporterar till verksamhetschefen och har ett nära samarbete med övriga enhetschefer, sektionschefer och stabsfunktioner.Profil
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri, gärna med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskaps- eller chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård och god förståelse för verksamhetsstyrning, patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. Du är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Som ledare är du tydlig, trygg och närvarande. Du kommunicerar öppet och respektfullt, skapar engagemang och främjar samarbete. Du tror på ett närvarande ledarskap och har förmåga att samla medarbetare över geografiska gränser. Med strategisk blick och lyhördhet driver du utveckling i linje med verksamhetens värdegrund och mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Du kommer att ha ett chefsförordnande på upp till tre år som kombineras med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Provanställning kan eventuellt komma att tillämpas.
Vi tillämpar drogtestning i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
