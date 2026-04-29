Läkarchef till Psykiatriska kliniken Norrköping
2026-04-29
Psykiatriska kliniken i Norrköping, är en del av Psykiatricentrum och består av tre öppenvårds-mottagningar (varav en beroendemottagning), jourverksamhet med observationsplatser och mobilt team samt fyra slutenvårdsavdelningar. Norrköping tillhör den fjärde storstadsregionen och har en god infrastruktur som möjliggör en bred arbetsmarknad. Staden har ett stort kulturutbud med närhet till Östgötaskärgården och friluftsområden.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som läkarchef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för läkargruppen inom psykiatriska kliniken. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i både klinikens och sektionens ledningsgrupper. Uppdraget innebär ett nära samarbete med klinikens vårdenhetschefer.
Chefsuppdraget omfattar cirka 50 procent av en heltidstjänst, resterande del utgörs av kliniskt arbete inom verksamheten. I den kliniska delen ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom patientansvar och teamarbete. Eventuellt även jour- och beredskapstjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är överläkare/specialistläkare inom psykiatri med chefserfarenhet av att leda läkare, alternativt dig med universitetsutbildning och chefserfarenhet av att leda läkare.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har ett intresse för ledarskap och att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och samarbeta med andra. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i verksamheten. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är lyhörd och uppmärksam på andras synpunkter, kompetenser och prestationer. Du agerar lugnt, stabilt och kontrollerat i stressiga situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag under fyra år. Din grundanställning är tillsvidare på 100%, vid Psykiatriska kliniken, Norrköping. Chefsuppdragets omfattning är cirka 50%, tillträdesdatum fastställs efter överenskommelse. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
verksamhetschef
Daniel Nahlbom 010-1044795 Jobbnummer
9883289