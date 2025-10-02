Läkarchef till Ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhus
2025-10-02
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Ögonkliniken utgör en del av ett verksamhetsområde som innefattar ögonmottagning, öron-näsa-hals-klinik, käkkirurgi, logopedi samt ortopedi.
Inom ögonverksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker och ortoptister i team kring patienten. För närvarande omfattar kliniken 19 läkare varav sju är ST-läkare.
Vi söker nu en läkarchef till ögonverksamheten. Chefsuppdraget kan också fördelas i ett samledarskap mellan två chefer på deltid. Ögonsjukvården har under de senaste åren genomgått omfattande utveckling och vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsförbättring för effektiva patientflöden. Det finns ett regionalt samarbete inom ögonområdet för fortsatt gemensam utveckling. Kliniken har ändamålsenliga och trevliga mottagningslokaler i Skövde och Lidköping samt egna nyrenoverade operationssalar i Skövde.Dina arbetsuppgifter
Som läkarchef ansvarar du för att leda och fördela läkarnas arbete samt säkerställa att enheten besitter den kompetens som krävs för verksamhetens uppdrag. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och samarbetar nära med övriga chefer inom kliniken. Ögonläkare har möjlighet att kombinera chefskapet med klinisk tjänst. Har du läkarbakgrund kommer du att ha ett medicinskt processansvar. Saknar du specialistkompetens inom ögonsjukvård erbjuds du stöd från medicinska rådgivare i relevanta frågor. Chefsstödsfunktioner finns tillgängliga för att bistå i administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gediget intresse för personalutveckling och ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap och/eller chefskap. Läkarutbildning och helst specialistkunskap inom ögonsjukvård är meriterande. Ditt ledarskap ska präglas av god kommunikation, lyhördhet samt beslutsförmåga med fokus på mål och resultat. Engagemang och en god förebild är av vikt. Du bör ha förmåga att analysera verksamheten och vara öppen för nya metoder och arbetssätt i syfte att utveckla ögonsjukvården. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.Övrig information
Är du nyfiken, men inte vågar ta en tillsvidareanställning som läkarchef? Vi är öppna för en diskussion, kring ett eventuellt tidsbegränsat uppdrag.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under annonseringstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
