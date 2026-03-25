Läkarchef till läkarenhet kardiologi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-03-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=svPubliceringsdatum2026-03-25Om företaget
Verksamhetsområde (VO) medicin bedriver specialiserad och högspecialiserad vård inom ett flertal områden så som internmedicin, akutmedicin, hjärtsjukdomar, blodsjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, diabetes samt cancersjukdomar.
Vi erbjuder personcentrerad vård av hög kvalitet och arbetar kontinuerligt med förbättringar av vårdens processer och metoder.
Om vår lediga tjänst
Som läkarchef på läkarenhet kardiologi kommer du ha ett helhetsansvar för ekonomi, personal och verksamhet som består av drygt 25 medarbetare. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på personcenterad, sammanhållen, proaktiv och hälsofrämjande vård. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde medicin och arbetar tillsammans med övriga elva chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling framåt. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, även kompetensförsörjning samt förbättrings- och utvecklingsarbeten.
Du kommer ha ett nära samarbete kardiologisektionens två erfarna vårdenhetschefer samt verksamhetsområdets två övriga läkarchefer. Vidare samarbetar du även med verksamhetsområdets två utvecklingscontrollers, ekonomicontroller, HR-partner och ledningsstöd. Du är direkt underställd verksamhetschef för verksamhetsområde medicin.Profil
Vi söker dig som innehar en adekvat examen inom hälso- och sjukvård som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av tidigare chefskap.
Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper och har en förmåga att leda andra i såväl det dagliga arbetet som i komplexa sammanhang. Kommunikation och lyhördhet är starka sidor hos dig. Du har lätt för att skapa goda och långvariga relationer i såväl interna som externa konstellationer. Utvecklingsorientering och förändringsledning är en naturliga delar av ditt chefskap och du har förmågan att identifiera och implementera nya arbetssätt med hjälp av dina medarbetare för att driva den medicinska utvecklingen framåt. Du har förmågan att se helheten, prioritera och fatta grundade beslut i verksamheten. Vidare är det som chef av stor betydelse att du är en balanserad och trygg person som har förmågan att bibehålla lugn och engagemang i utmanande situationer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och vi värdesätter egenskaper som går i linje med VGR:s chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Intervjuer planeras genomföras 29 april alternativt löpande under annonseringstidens gång. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1764". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Katarina Zamac, verksamhetschef 072-2379465 Jobbnummer
9817706