Laholmsbuktens VA söker Processtekniker spillvatten.
2025-08-25
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Laholm
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten.
Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!Beskrivning av tjänsten
Som processtekniker följer, bevakar och optimerar du samtliga process- och reningssteg på avloppsreningsverken och säkerställer att förebyggande och akuta insatser genomförs för att säkra en stabil drift och process. I arbetet ingår driftövervakning och styrning av processerna samt att säkerställa att de analysinstrument som styr anläggningens viktigaste delar sköts och kalibreras på rätt sätt. Du ska regelbundet följa upp och utvärdera utsläppsresultat och arbeta för att villkor i miljötillstånd uppfylls samt delta och vara sakkunnig ur ett driftsperspektiv inom projekt som berör process på avloppsreningsverk.
Du tillhör produktionsavdelningen där du har 14 nära kollegor som tillsammans med dig arbetar för att återföra renat spillvatten till naturen. Publiceringsdatum2025-08-25Profil
För att trivas i rollen som processtekniker söker vi dig som är tekniskt intresserad men även gillar att arbeta med kroppen. Som person är du noggrann, ansvarstagande och har en problemlösande inställning. Du klarar av att bibehålla fokus i oförutsedda, stressande situationer genom att arbeta och agera på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Då våra anläggningar har stor geografisk spridning i både Halmstad- och Laholms kommun behöver du kunna vara flexibel och villig att hjälpa till där det behövs, även om du primärt kommer arbeta på en anläggning. Du arbetar nära dina kollegor och du behöver därför vara social, positiv och gilla att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har utbildning inom spillvattenrening eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten samt erfarenhet av arbete inom drift- och processtyrning. Övrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Beredskap ingår i tjänsten.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning samt alkohol- och drogtest. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Tjänsten är säkerhetsklassad och därför kommer dessutom en separat säkerhetsintervju och registerkontroll att genomföras på slutkandidaten.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lönesättning enligt BÖK. Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Henrik Romberg henrik.romberg@lbva.se 070-9219578 Jobbnummer
