Lågstadielärare till Sunnerstaskolan (vikariat LÅ 2026/2027
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Hos oss får du bästa förutsättningarna att lyckas som lärare. Du arbetar i ett sammansvetsat team, med hög trivsel och ett elevhälsoteam som finns nära till hands. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Sunnerstaskolan ligger nära naturen i södra Uppsala. Skolan har cirka 590 elever i förskoleklass till årskurs 5 och en fritidsverksamhet som är uppdelad i tre avdelningar. På Sunnerstaskolan arbetar kompetenta och engagerade pedagoger som har ett nära samarbete med varandra och skolans ledning och elevhälsan.
Läs gärna mer på skolans hemsida.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare på lågstadiet på Sunnerstaskolan ingår du i ett årskursvist arbetslag bestående av 4 klasser med varsin mentor. Nästa läsår kommer du vara mentor i en årskurs 3. Du har alla teoretiska ämnen enligt timplanen och tillsammans med övriga i arbetslaget planerar ni för en god undervisning.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Har du erfarenhet av arbete som lågstadielärare ses det som meriterande.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa din undervisning efter elevernas olika behov och förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och justerar ditt arbetssätt för att skapa bästa möjliga lärmiljö. Vidare skapar du trygga, förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera undervisningen på ett tydligt. Dessutom samarbetar du väl med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett positivt arbetsklimat för att tillsammans nå verksamhetens mål.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Catarina Eriksson, rektor, 018-727 61 80.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Catarina Eriksson 018-727 61 80 Jobbnummer
9961616