Lågstadielärare till Ribbyskolan
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2026-07-07
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Ribbyskolan i Västerhaninge söker 1 lärare till lågstadiet.
Ribbyskolan är i dag en F-9 skola och har för närvarande ca 900 elever samt ca 100 personal. Vi har en trivsam skola med bra miljö och ett kollegie som känner stor motivation att undervisa, utveckla och följa sina elever. Vi har god teknisk standard, vi arbetar med interaktiva tavlor och med digitala verktyg en till en samt utforskar nya arbetssätt för att förstärka lärandet.
På Ribbyskolan känner all personal sig delaktiga i arbetet med att skapa en bra skola. Gå gärna in på vår webbplats, så får du mer information om vår skola.
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans!
Vi söker nu en lärare till lågstadiet. På Ribbyskolan följer våra lågstadielärare eleverna från förskoleklassen till årskurs 3. Vi jobbar med delat klassföreståndarskap, vilket innebär att du kommer att jobba nära din kollega i samma årskurs. Ni delar båda på ämnen samt alla elever. Vi vill att du är behörig främst i ämnet svenska.
Samtliga ämneslärare på låg- och mellanstadiet är utbildade i PAX. PAX riktar sig till låg- och mellanstadiet och stärker lärarnas ledarskap i klassrummet genom att strukturera och tydliggöra olika moment under skoldagen. Om du inte själv är utbildad i PAX kommer du att ges möjlighet till utbildningen. Tillsammans med dina kollegor skapar du ett gott arbetsklimat och har ett professionellt förhållningssätt.
Vi söker Dig legitimerad lågstadielärare med behörighet i främst svenska och gärna några fler ämnen med ett brinnande intresse för undervisning.
Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Utöver detta ser vi även att du:
Är legitimerad lärare
Är trygg, tydlig och stabil i din ledarroll
Erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
Har god samarbetsförmåga
Har en positiv elevsyn och utgår ifrån att eleverna kan och vill
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
God datorvana då vi vill utveckla skolans digitala läromedelsanvändande
Gärna erfarenhet av arbete i Unikum
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Publiceringsdatum2026-07-07Anställningstyp/arbetstider
Dagtid, Tillträde 10 augusti 2026 eller enligt ö.k.
Tillsvidareanställning, ferietjänstErsättning
Kollektivavtal finnsKontakt
Camilla Lindblad, biträdande rektor tel. 08 - 606 8433Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-08-01 Företag
Haninge kommun, Ribbyskolan
Nynäsvägen 203-205
13741 VÄSTERHANINGE
Telefonnummer: 08-606 75 79
E-postadress: Ribbyskolan@haninge.se
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Ribbyskolan Kontakt
Camilla Lindblad camilla.lindblad@haninge.se +4686068433 Jobbnummer
9996011