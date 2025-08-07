Lågstadielärare till Nakterhusskolan
2025-08-07
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vi söker lågstadielärare till Nakterhusskolan!
I augusti 2020 öppnade Nakterhusskolan i Vega.
Till hösten 2025 har vi ca. 460 elever på skolan, fördelade mellan förskoleklass till åk. 6 samt drygt 50 engagerade medarbetare. Nakterhusskolan ligger centralt i Vega med direkt närhet till goda kommunikationer. Pendeltågsstationen i Vega ligger ca. 250 meter från skolan.
Vi söker nu en kompetent och engagerad klasslärare till skolans lågstadium.
Våra lokaler innefattar förutom ljusa och välutrustade klassrum ett eget tillagningskök, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, bibliotek samt hemkunskapssal. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Nakterhusskolan ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av undervisningen. Du ansvarar för det dagliga arbetet med eleverna och att eleverna når uppsatta mål. Du är mentor för klassens elever och har således löpande kontakt med vårdnadshavare.
I samarbete med skolledning och kollegor tar du ett gemensamt ansvar för alla skolans elever, verksamhetens utveckling och arbetar för att skapa en god atmosfär och stämning i din klass, liksom på skolan i allmänhet.
Kvalifikationer
- Legitimerad lärare med bred ämnesbehörighet för åk. 1-3
- Behörighet i svenska som andraspråk
- Erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk samt integrerad undervisning sve/sva.
Du är en engagerad, driven och positiv person som hittar kvalificerade lösningar på eventuella utmaningar. Du är strukturerad och samtidigt kreativ. Du förstår vikten av fungerande relationer med elever och deras vårdnadshavare. Du är självgående men värdesätter också betydelsen av att ha goda kollegor i din omgivning, som du gärna samarbetar med. Du tycker om att vara med och bidra till verksamhetens utveckling.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
