Lagsamordnare vid lager i Jönköping
2026-03-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny verksamhet i Jönköping? Försvarsmaktens logistik (FMLOG) söker nu en lagsamordnare som vill arbeta i en säkerhetsmedveten miljö där struktur, precision och samarbete står i fokus. Som lagsamordnare har du ett viktigt uppdrag - att planera, samordna och leda det dagliga arbetet för en sektion i en verksamhet som är avgörande för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter i fred, kris och krig. Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera verksamhet i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Enheten planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsammans med sektionen kommer du att bygga upp fungerande funktioner och rutiner för lagerverksamhet i Jönköping.
Som lagsamordnare på Försvarsmaktens lager har du ett operativt ansvar för att leda, planera och samordna det dagliga arbetet i sektionen. Du fungerar som en förlängd arm till sektionschefen och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och enligt gällande rutiner. Du stöttar lagerarbetarna och sektionschefen med att leda sektionens produktion utifrån uppsatta mål.
Du har en viktig roll i arbetslaget och skapar förutsättningar för att ni tillsammans uppnår era mål. Samtidigt som du bidrar till att skapa goda förutsättningar för en positiv, hållbar och effektiv arbetsmiljö.
När sektionschefen är närvarande på arbetsplatsen förväntas du delta i det dagliga arbetet tillsammans med övriga lagerarbetare. Du bidrar då aktivt i verksamheten genom att utföra praktiskt arbete, samtidigt som du upprätthåller din samordnande roll.
Du ansvarar bland annat för att:
• Prioritera, planera och fördela dagens arbetsuppgifter.
• Utvecklings- och förbättringsarbete.
• Stödja lagerarbetare och lösa eller lyfta problem som hindrar produktion
Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Slutförd gymnasial utbildning med godkända betyg
• Dokumenterad erfarenhet av en ledande position.
• Dokumenterad lagervana
• Truckkort
• Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska.
• B-körkort med manuell växellåda.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg, självständig och strukturerad ledare som har förmåga att fatta beslut och agera med trygghet i pressade situationer även när det innebär att fatta obekväma beslut. Du har även förmåga att agera när alla förutsättningar ännu inte är fullt ut definierade och på plats. Du har god samarbetsförmåga, självgående och beslutsför. Du har lätt för att motivera andra på ett coachande sätt mot uppsatta mål. Du kommunicerar tydligt, och kan hantera både rutiner och snabba förändringar. Du har förmågan att analysera, prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Försvarsmakten befinner sig dessutom i en stor tillväxtfas och för att klara rollen behöver du gilla förändring och vara stresstålig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som bidrar positivt till verksamhetens utveckling.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att arbeta i SAP eller andra affärs-/logistiksystem
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och materiel
• Goda kunskaper i Officepaketet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Jönköping
Befattning: Civil
Resor ingår i tjänsten
Tillträde: Enl överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Martina Valfridsson
Fackliga företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Enl överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
