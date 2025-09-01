Lagledare Logistik - Torslanda - Batterifabriken
2025-09-01
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas av Volvo Cars Torslanda Batterifabrik, där vi tillsammans skapar ett starkt team som kan utveckla framtida tillverkningsprocesser för vår nästa generations elbilar. Vår uppgift är att tillsammans med andra team och funktioner, utveckla och säkra de bästa möjliga processerna till vår kommande Batterifabrik.
Du kommer att få en unik möjlighet att vara med i ett tidigt skede där vi tillsammans sätter tonen för nästa kapitel i vår företagshistoria genom att utforma arbetsmetoder, processer och bygga ett starkt team.
Fram tills produktionsstart 2026 kommer du att arbeta i projektfas. Här kommer du att vara en del av det operationella teamet som bygger våra första batterier. Du kommer att utveckla din kunskap och samtidigt bidra till att identifiera förbättringar och avvikelser under byggprocessen.
Vad kommer du utföra?
I rollen som lagledare ingår att ta en aktiv del i och leda morgonmöten enligt Real Time Management (RTM), du kommer även att samverka med andra lagledare vid skiftöverlämningar samt nätverk.
Som lagledare hos oss kommer du att vara den som coachar, inspirerar och leder laget mot uppsatta mål inom QDFIPS och du kommer även coacha lagmedlemmarna i VCMS-arbetet samt i RTM-tänket. Du kommer att skapa och tar fram instruktioner (OIS/WES) tillsammans med laget samt säkrar att de följs (QPS/POPS). Dagligen kommer du att följa upp att teamet håller uppsatta mål. Du förbereder, planerar & fördelar det dagliga arbetet.
Du kommer leda och aktivt delta i förbättringsarbeten och även delta vid Kaizen och M3MU event, därför behöver du kunna arbeta med problemlösning på att strukturerat sätt.
Arbetstid:
Vi söker Lagledare som kommer arbeta kvällsskift och nattskift vid produktionsstart. Fram till produktionsstart kommer alla att arbeta i projektfas under dagtid.
Du och dina färdigheter
Du har en gymnasieutbildning i botten och goda kunskaper inom VCMS. Vidare tror vi att du har god kunskap om säkerheten inom arbetsområdet och följer givna direktiv. Har du dessutom tidigare ledarerfarenheter eller SAP kunskap är dessa meriterande för rollen.
Utöver ovan behöver du ha B-körkort samt Truckkort (TLP10 A+B+D) och ha god körvana.
Du och din profil
Du är den som ser problem som en utmaning att lösa, du tar gärna initiativ till att utveckla så väl dig själv som andra människor i din närhet. Du är öppen för förändringar, där du har förmåga att se på saker med nya infallsvinklar.
Som person har du lätt för att bygga goda relationer, oavsett om det är personer i teamet eller personer inom stödfunktioner, alla möter du på ett professionellt sätt och kan lätt anpassa din kommunikation efter den du står framför.
Du trivs med att ha ett arbete som är händelsestyrt, är van att prioritera om och anpassar dig lätt till olika situationer som uppstår. Personligen så trivs du med att ha struktur och du har alltid höga krav på att leverera med hög kvalitét från början i allt du tar dig för. Av andra skulle du beskrivas som en positiv person, en som brinner för att coacha och inspirera andra att hela tiden bli bättre på sina uppgifter, helt enkelt en sann lagspelare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
Volvo Car Corporation
Lovisa Berglund 031-325 00 77
9486216