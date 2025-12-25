Lagertekniker till Pumpteknik AB i Göteborg
Pumpteknik är ett ingenjörsföretag som levererar pumpar, systemlösningar och service till kommun och industrier över hela Sverige. Med lång erfarenhet, djup teknisk kompetens och starka partnerskap med ledande leverantörer erbjuder vi produkter och lösningar som skapar driftsäkerhet, effektivitet och långsiktigt värde för våra kunder.
Vi är kända för vår tekniska expertis och förmåga att hitta rätt lösning - oavsett kundens utmaning. På Pumpteknik kombinerar vi ett högt kvalitetstänk med nära kundrelationer och en kultur där vi hjälps åt, tar ansvar och utvecklas tillsammans.
Pumpteknik söker nu en lagertekniker som blir en del i vårt verkstadsteam.
Vår nuvarande lagertekniker skall gå vidare i organisationen så nu söker vi en ny lagerarbetare/ tekniker med en god teknisk grundförståelse och erfarenhet av lager- och materialhantering.
Arbetsuppgifterna består av godsmottagning, orderplock, materialutlämning, produktberedning, samt support till kunder och kollegor. I arbetsuppgifterna ingår även vissa verkstadsarbeten samt att administrera arbeten i vårt affärssystem Visma och CRM-system Super Office.
Vi tror att du har följande erfarenheter och egenskaper:
Kundorienterad och serviceminded
Ordningssinne och kunna arbeta självständigt
Förmåga att hitta lösningar
Gillar att arbeta praktiskt
Ett tekniskt intresse och kunskap
Jobbat inom processindustrin och/eller har kunskap inom pumpar är meriterande
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Placeringsort är på vårt huvudkontor i Göteborg. B-körkort är ett krav, det är en fördel om du har truckkörkort A+B (om inte får du det av oss).
Vi erbjuder ett utvecklande och intressant arbete i ett av de marknadsledande bolagen i branschen med starka och långa relationer till våra kunder.Det är viktigt för oss att ha medarbetare som trivs och presterar bra och därför erbjuder vi kunskapsmässig och personlig vidareutveckling samt en del gemensamma aktiviteter. Tjänsten erbjuder utrymme för egen handlingskraft inom givna ramar.
Rollen utgår från Göteborg.
Hos Pumpteknik blir du en del av ett lag med stolthet i sitt yrke och där ditt bidrag gör skillnad - både för kunderna och för företagets utveckling.
Intresserad? Perfekt. Registrera din CV och svara på några frågor. Sista ansökan 31 jan 2026. För frågor kontakta Anna Petersson +46 761 717645 anna.petersson@pspartner.se
eller Johan Jacobsson johan.jacobsson@pspartner.se
