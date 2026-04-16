Lagertekniker & fastighetsskötare
Sjöräddningssällskapet - Servicecentret i Nogersund
Vill du ha ett praktiskt och varierat arbete i en organisation som räddar liv till sjöss?
På servicecentret i Nogersund säkerställer vi att Sjöräddningssällskapets flotta alltid är redo. Nu söker vi en engagerad lagertekniker och fastighetsskötare som vill vara med och bidra i vår fortsatta utveckling.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med 73 räddningsstationer, över 270 räddningsenheter och cirka 2 500 frivilliga sjöräddare. Vi är redo att rycka ut dygnet runt - helt utan statliga bidrag - med ett tydligt mål: att rädda liv till sjöss.
Om jobbet
Du ingår i serviceteamet inom den maritima avdelningen och arbetar från servicecentret i Nogersund. Teamet ansvarar för service, underhåll, lager och logistik samt support till våra sjöräddningsstationer runt om i landet.
Arbetstid: vardagar kl. 07.00-16.00
Resor: kan förekomma, men är normalt begränsadeDina arbetsuppgifter
In- och utleveranser, beställningar och lagerhantering
Hantering av renoverade komponenter
Support till sjöräddningsstationer och varv
Förflyttning och rangering av räddningsbåtar (land och sjö)
Skötsel och underhåll av fastighet och maskiner
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning och B-körkort
Har erfarenhet av lager/logistik och servicearbete
Är praktiskt lagd med grundläggande teknisk förståelse
Är van att arbeta i digitala system
Kommunicerar väl på svenska och har grundläggande engelska
Meriterande: BE- eller C-körkort, truckkort (A2/C1), vana av båt, erfarenhet som frivillig sjöräddare samt Fartygsbefäl VIII eller Maskinbefäl VIII. Du bor i eller geografiskt nära Nogersund.Dina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med ett varierat tempo, klarar snabba omställningar och uppskattar ordning och reda. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du är serviceinriktad och bidrar till en säker, välskött och välkomnande arbetsplats.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en värderingsdriven organisation med ett engagerat team och stor samhällsnytta.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till rekrytering@ssrs.se
senast 28 maj 2026
Vid frågor, kontakta kontorsledare Mia Roos, 0723-28 22 53 eller mia.roos@ssrs.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: rekrytering@ssrs.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Sjöräddningssällskapet Ssrs
, http://www.sjoraddningssallskapet.se
294 95 SÖLVESBORG
För detta jobb krävs körkort.
9857838