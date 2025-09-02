Lagersamordnare till Tranemo (utan personalansvar)
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar och utvecklar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång.
Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar; Believe in People, Business Committed och Curiosity.
Om rollen
Lagersamordnaren ansvarar för att koordinera den dagliga driften på lagret i nära samarbete med lagerchefen. Rollen innefattar ett operativt ansvar för att säkerställa ett effektivt materialflöde och att vi levererar i rätt tid och mängd till Spareparts, Service, tillverkning och montering. Rollen innefattar inget personalansvar men innebär ett ledande ansvar i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Aktivt delta i det dagliga lagerarbetet (inleverans, plock, utleverans, påfyllning kanban etc.)
Samordna det dagliga arbetet inom arbetsgruppen
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner, säkerhetsföreskrifter och kvalitetssystem
Vara en länk mellan arbetsgruppen och lagerchefen
Följa upp och rapportera nyckeltal (t.ex. ToiTid, produktivitet, avvikelser)
Initiera och samordna förbättringsarbete enligt 5S och andra lean-verktyg
Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
Vara kontaktperson med våra angränsande avdelningar
Vi söker dig
som är strukturerad och lösningsorienterad
har en förmåga att motivera och engagera andra
är en god kommunikatör och relationsbyggare
är ansvarstagande och noggrann
har en hög säkerhetsmedvetenhet
Krav
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning /erfarenheter.
Truckkort klass A1-A4, B1-B4
Traverskort
Körkort klass B
ADR light
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande
Körkort klass E
Truckkort B6
Skylift
Information om anställningen
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid.
Startdatum - Enligt överenskommelse.
Placeringsort - Tranemo.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Läs mer om AP&T på www.aptgroup.com/company/about-apt
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Vi tillämpar personlighetstester och problemlösningstester i samband med rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Manager production Tranemo, Henrik Vristel, henrik.vristel@aptgroup.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
