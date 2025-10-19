Lagersäljare till Fellessons i Älmhult
Eterni Sweden AB / Butikssäljarjobb / Älmhult
2025-10-19
LAGERSÄLJARE TILL FELLESSONS I ÄLMHULTPubliceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Till vår kund Fellessons i Älmhult söker vi en driven, ordningsam och kundfokuserad Lagersäljare som vill bli en del av ett framgångsrikt familjeföretag i expansion. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bidra till att bygga upp en stark filial med framtidstro och engagemang!
Som Lagersäljare på Fellessons är du en viktig del av teamet, du möter både byggproffs och kvalitetsmedvetna konsumenter och hjälper dem hitta rätt lösning för sina projekt. Din vardag är varierad och präglas av både service, försäljning och lagerarbete.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Försäljning och rådgivning kring byggmaterial* Service till nya och befintliga kunder - i butik och på lager* Godsmottagning, orderplock och varupåfyllnad* Kundaktiviteter och säljevent* Kassahantering och truckkörning
Detta är en spännande roll i ett växande företag där du får vara med och utveckla filialen i Älmhult, en unik chans till både personlig och professionell utveckling. Välkommen till oss!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har fullgjord gymnasieutbildning och gärna några års erfarenhet från butiks- eller lagerförsäljning, helst inom bygg eller handel. Du gillar kundkontakt, tar initiativ och trivs i en miljö där service och försäljning går hand i hand.
Vi ser gärna att du har:
• God produktkännedom och intresse för byggmaterial* Med fördel har du truckkort A plus B1* B-körkort samt talar och skriver svenska och engelska* Grundläggande administrativa kunskaper* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Ett praktiskt handlag och viljan att lära nytt
• God systemvana
Som person är du öppen, lyhörd och serviceinriktad, med en naturlig känsla för ordning och struktur. Du gillar tempo, samarbetar lätt med andra och drivs av att se nöjda kunder. Vi värnar om en god arbetsmiljö både för oss och våra kunder, något som vi hoppas även ligger dig varmt om hjärtat.
Varför Fellessons?
Hos Fellessons blir du del av ett starkt, familjärt team där engagemang, ansvar och gemenskap står i centrum. Vi erbjuder ett arbete där du får växa, både i din roll och som person. Är du redo att ta nästa steg i karriären och vara med när vi fortsätter växa i Älmhult? Då vill vi gärna träffa dig.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering till Fellessons i Älmhult som tillämpar sex månaders provanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Elsa Schöldberg 010-206 53 76 eller Rebecca Moberg 010-206 53 71.
