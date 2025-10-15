Lagerresurs med fokus på plåtbearbetning
2025-10-15
Bromma Stål
Vi på Bromma Stål jobbar med det vi kan bäst -stål, plåt och precision.
Vi är ett gäng som gillar tempo, ordning och att göra saker på riktigt. Hos oss är ingen dag den andra lik - och du får chansen att utvecklas i takt med att du lär dig mer om plåtbearbetning och produktion.
Om jobbet
Vi söker en lagerresurs med fokus på plåtbearbetning till vår verkstad i Bromma.
Du kommer främst jobba med klippning och skärning av plåt, men på sikt även lära dig kantpressning och andra delar av plåtbearbetningen.
Du kommer bland annat att:
Klippa plåt med gradsax (1-10 mm)
Skära plåt i CNC-styrt plasmaskärbord (1-40 mm)
Bearbeta plåt efter kundernas ritningar och mått
Hålla ordning och reda i lagret
Det är ett fysiskt och varierat jobb, där du får använda både huvudet och händerna.
Vi tror att du är
En positiv och noggrann person som gillar när det händer saker
En lagspelare som gärna hjälper till där det behövs
Någon som lär sig snabbt och gillar att utvecklas
Van att läsa ritningar och tänka smart för att jobba effektivt
Har ett öga för kvalitet och detaljer
Extra plus om du har
Jobbat med plåt eller metall tidigare
Erfarenhet av CNC-maskiner och kan skapa DXF/DWG-filer
Truckkort
Men viktigast av allt - du har rätt inställning och vill lära dig!
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En trygg anställning i ett stabilt företag
Bra stämning, högt tempo och schyssta kollegor
Möjlighet att växa och lära dig nya maskiner och moment
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna lokaler
Kort om tjänsten
Plats: Spånga, Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
