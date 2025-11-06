Lagerplockare till kortare uppdrag sökes!
2025-11-06
Vi söker nu dig som är tillgänglig omgående och som vill arbeta som lagerplockare i ett projekt som kommer pågå på heltid i 3-4 veckor! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som lagerplockare kommer du arbeta med att paketera förpackningar, bära förpackningar och sätta på etiketter. Detta kräver både noggrannhet och bra fysisk kapacitet.
Projektet förväntas vara klart vid jul och kommer därav pågå i cirka 3-4 veckor på heltid, antingen 8-17 eller 7-16. Då företaget ligger några kilometer utanför stan rekommenderas att du har B-körkort och tillgång till bil.
VI SÖKER DIG SOM
• Är tillgänglig omgående och har god fysisk förmåga
• Har en god förmåga att arbeta självständigt och i team
• Är noggrann och ansvarstagande
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
