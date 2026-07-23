Lagerpersonal till Uppsala
Astani Wear AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-07-23
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal som kan jobba extra vid behov hos vår kund i Uppsala. Jobbet passar dig som vill arbeta fysiskt, ta eget ansvar i det dagliga arbetet och bidra till ett stabilt och effektivt logistikflöde.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt kundens rutiner
• Hantering av inkommande leveranser och paket
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
• Arbeta enligt rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsflöde
Vi söker dig som
• Arbetar organiserat och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med varierande tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kommunicerar på svenska eller engelska, gärna båda
Förutsättningar
• Plats: Uppsala
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10009966