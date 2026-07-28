Lagerpersonal till Turboshop Sweden AB
Turboshop Sweden AB / Lagerjobb / Uddevalla Visa alla lagerjobb i Uddevalla
2026-07-28
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, Trollhättan
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Turboshop Sweden AB är nordens största turboleverantör med ett stort lager samt egen produktion och verkstad specialiserad på turboaggregat.
Utöver det är vi även distributör för dom största turbotillverkarna så som Garrett motion, BorgWarner och Holset.
Vi är ett växande företag med stark kundservice och hög kvalitet.
Hos oss får du arbeta i ett team med stor erfarenhet och passion för branschen. Du får möjlighet att bidra till vår fortsatta expansion både i Sverige och internationellt.
Vill du vara med och utvecklas i en innovativ och kundfokuserad miljö? Välkommen att söka jobb hos Turboshop Sweden AB i Ljungskile!
Lagerpersonal
Motorintresserad lagermedarbetare sökes till Turoshop Sweden AB.
Turboshop Sweden AB söker nu en motorintresserad, noggrann och flexibel lagermedarbetare för en tillsvidaranställning. Vi arbetar med inköp, lagerhållning, renovering och försäljning av reservdelar för fordon och motorer.
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för lagerhantering, inklusive mottagning av ankommande produkter samt hantering och packning av avgående leveranser ihop med övrig personal.
• Hantering av ledstaplare (inget krav på truckkort, man lärs upp på plats.
• Övrigt vanligt förekommande lageruppgifter samt inventering, utveckling utav sortering och lagerplatser.
• Enklare kundservice och försäljning förekommer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete eller är väldigt driven och gärna lär sig,är noggrann, flexibel och gillar att arbeta i team. Motorintresse och händighet är meriterande. Du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att rätt vara hamnar i rätt låda.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete
• B-körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Noggrann och flexibel
Meriterande
• Motorintresse
• Vana utav försäljning / Kundservice.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och spännande arbete i ett framgångsrikt företag där möjligheterna är stora.
Möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Tjänsten är på heltid med arbetstid förlagd till dagtid, kl. 07:00 - 16:00 .
Konkurrenskraftiga villkor via bra lön samt möjligheter att utvecklas inom företaget.
Urval sker löpande och behov av personal är omgående då vi har kraftigt ökad orderingång.
Vänligen maila in er ansökan / CV ttilljobb@turboshop.se
& märk er ansökan med Lagerpersonal.
• Vi hanterar endast ansökningar via mail samt via arbetsförmedlingen för denna tjänst & vi kontaktar er om ni är utvald att komma på arbetsintervju.
Tjänsten kan snabbt tillsättas då vi har högt arbetstryck just nu.
Ha en fortsatt härlig sommar & hoppas just du blir nästa pusselbit på vår resa framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail.
E-post: Jobb@turboshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turboshop Sweden AB
(org.nr 559328-8730), https://www.turboshop.se/
Marierovägen 3 (visa karta
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459 30 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD / Ägare
Christoffer Dalberg Jobb@turboshop.se 0768029566 Jobbnummer
10014518