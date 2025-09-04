Lagerpersonal till södra Stockholm!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-04


Är du nyfiken på lager och logistik samt vill samla på dig nya erfarenheter? Nu söker vi lagermedarbetare med tidigare vana av truckkörning till en kund i Jordbro. Uppdraget
Vi söker nu efter medarbetare med tidigare erfarenhet inom lagerarbete till ett lager i Jordbro, södra sidan av Stockholm. Här kommer du att arbeta med plockning, godsmottagning samt utleverans. Mycket truckkörning förekommer blandat med både administrativa och mer manuella arbetsuppgifter.
Vem söker vi? Vi söker dig som är noggrann och som trivs med högt tempo. Du som söker är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Du har tidigare erfarenhet av att köra truck och känner dig trygg i att manövrera den

2025-09-04

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete samt truckkörning
Truckkort A1-A4 samt B1-B4

Meriterande:
B-körkort


Arbetstider
Dagtid måndag till fredag, 7-16.
Tillsättning
Omgående.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
San Aref
san@libera.se

Jobbnummer
9491462

