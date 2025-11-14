Lagerpersonal till Livsmedelgrossist

Atiab Food AB / Lagerjobb / Norrköping
2025-11-14


Visa alla lagerjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Atiab Food AB i Norrköping

Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba mot uppsatta mål? Då är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill jobba som lagerarbetare. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med plock, pack och kvalitetskontroll av varor.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är arbetsvillig och tycker om fysiskt arbete med ett högt tempo. Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité i ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt. Du har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: malik@atiabfood.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Atiab Food AB (org.nr 559095-7170), http://atiabfood.se
Hospitalsgatan 80 (visa karta)
602 28  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9606443

Prenumerera på jobb från Atiab Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Atiab Food AB: