Lagerpersonal till Livsmedelgrossist
Atiab Food AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-11-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Atiab Food AB i Norrköping
Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba mot uppsatta mål? Då är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill jobba som lagerarbetare. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med plock, pack och kvalitetskontroll av varor.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är arbetsvillig och tycker om fysiskt arbete med ett högt tempo. Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité i ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt. Du har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: malik@atiabfood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atiab Food AB
(org.nr 559095-7170), http://atiabfood.se
Hospitalsgatan 80 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606443