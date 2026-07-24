Lagerpersonal till kyl- och fryslager
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker drivna och erfarna lagermedarbetare till en av våra ledande kunder inom kyl- och fryslagring i Åstorp. Vi söker både dig som vill arbeta heltid och dig som är intresserad av ett extrajobb.
Arbetet sker i en kall miljö, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta i kyla samt med hantering av köttprodukter och andra livsmedel. Här får du möjlighet att bli en viktig del av ett långsiktigt uppdrag och bidra till kundens fortsatta expansion.
Ordinarie arbetstider är måndag–fredag kl. 07.00–16.00 och 15.45–00.45. Under perioder med högre volymer kan även helgarbete bli aktuellt.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Plock och pack
Pallvändning
Plastning
Allmän lagerhantering i högt tempo
Profil & bakgrund
Då kunden kommer expandera under vår och sommar påbörjar vi tidigt en rekryteringsprocess för att hitta rätt personer. Kanske har du redan ett jobb men fundera på att byta? Kanske vill du ta nästa steg? Kanske funderar du på att testa något nytt? Nu har du chansen!
Rekrytering kommer ske löpande och upplärning börjar ske under maj månad.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker:
Erfarenhet från lager och logistik
Truckkort A1-4,B1-4
Körkort och bil
Har erfarenhet av att arbeta i team
Har rätt inställning, är arbetsvillig och flexibel
Tycker om att arbeta i kyla och i ett tempo som kräver fokus och struktur
En annan sysselsättning på minst 50% vid extratjänst
Vid extratjänst 2-3 dagars tillgägnlighet
Meriterande:
Erfarenhet av B3 eller B5
Erfarenhet av arbete i kyl- och frysmiljö
Vana av hantering av livsmedel
Vana av WMS-systemet On Going
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113946-2115878". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10011300