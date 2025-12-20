Lagerpersonal till kund strax utanför Borås
2025-12-20
Om kundföretaget
Vi söker just nu Lagermedarbetare inom industrin till vårt kundföretag strax utanför Borås. Vi letar efter dig som är redo att göra skillnad! I den här rollen kommer du att vara en nyckelperson i det dagliga arbetet och bidra till en smidig och effektiv verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill ha ett aktivt och varierande arbete på lager, där du också får möjlighet att hjälpa till i produktionen inom industrin. Hos vår kund strax utanför Borås får du arbeta i ett härligt gäng där tempot är högt, samarbetet viktigt och arbetsdagarna går fort.
• Plocka och packa varor
• Paketering och sortering
• Hjälpa till i Produktionen vid behov
• Truckkörning
• Arbeta i datasystem
Heltidstjänst där arbetstiden är förlagd till dagtid eller 2-skift.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har en positiv inställning till arbetet. Du tar ansvar, är punktlig och har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Du kommer att arbeta både praktiskt och med truckkörning, och i vissa moment nära produktionen, vilket gör rollen perfekt för dig som gillar att arbeta varierat och med kroppen.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort och körvana
• Datavana
• Lager och/eller industrivana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Även om du inte känner igen dig på alla punkter så är du varmt välkommen att söka ändå, för oss är det viktigt att hitta rätt person!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Fast lön
First Personalpartner
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se
