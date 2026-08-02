Lagerpersonal till kund i Varberg sökes!
Nr. 2 personalpartner AB / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-08-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr. 2 personalpartner AB i Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
, Svenljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Då ett av våra kundföretag behöver utöka sin personalstyrka söker vi nu fler engagerade lagermedarbetare!
I rollen som lagermedarbetare kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära plock och pack av olika artiklar. I arbetet kan det också förekomma truckkörning samt vissa administrativa uppgifter, som att registrera in- och utleveranser i datasystemet. Tjänsten är en heltidsanställning med start omgående. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker dig till oss har arbetslivserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som i skrift samt goda datakunskaper (Word, Excel). Truckkort är meriterande men inget krav.
Vi ser att du som söker är en självgående och ambitiös person som är mån om att hålla en hög kvalitet i arbetet. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor och ser det som en självklarhet att hugga i och hjälpa till där det behövs. Vidare har du hög arbetsmoral, är ordningsam och ansvarstagande och bidrar med god stämning till arbetsplatsen. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr. 2 personalpartner AB
(org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Nicklas Karlsson nicklas@firstpersonal.se Jobbnummer
10018023