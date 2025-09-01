Lagerpersonal till kommande uppdrag i Landskrona
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-09-01
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu drivna och positiva personer för kommande uppdrag inom lagerarbete i Landskrona!
Arbetsuppgifterna kan komma att bestå av exempelvis plock och pack, ankomstregistrering och truckkörning.
Arbetet följer ett skiftschema, vilket innebär att du kan arbeta dag, kvälls- eller nattskift, beroende på uppdragets behov.Kvalifikationer
Du som söker är en driven, flexibel och ansvarstagande person. Du inser vikten av noggrannhet och tummar inte på kvalitén, även om arbetstempot stundtals är högt.
Du har tidigare erfarenhet från lagerarbete och viktigast av allt- en hög arbetsmoral och en stark vilja att lära dig!
Arbetet kräver att du:
• Är flytande i svenska.
• Har goda kunskaper i engelska.
• Har truckkort.
Det är starkt meriterande om du har traverskort samt körkort B.
Låter detta intressant?
Sök tjänsten via vår hemsida www.nearyou.se
så snart som möjligt, dock senast 2025-09-30. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte hanterar ansökningar via mail, telefon eller post. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Skåne AB Jobbnummer
9485942