Lagerpersonal till Escacito i Göteborg

Escacito arbetar inom evenemangsservice och har sedan 1994 levererat mat och dryck till både stora och små arrangörer runt om i Sverige. Vi är verksamma vid stora utomhusevenemang och söker nu en engagerad medarbetare till vårt lager i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som lagerpersonal hos oss arbetar du med förberedelser inför våra evenemang. Arbetsuppgifterna består av att ta emot, lagra och organisera varor samt att förbereda material såsom tält, bänkar och matvaror enligt beställning inför varje evenemang. Du hjälper även till med lastning av varor i lastbil. Arbetet är praktiskt och sker i en aktiv miljö. Arbetstiderna varierar och det är därför viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Vem söker vi
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har en strukturerad arbetsstil, gott tålamod och förmåga att planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att ta ansvar och ser arbetet som både roligt och utvecklande, både självständigt och tillsammans med andra.Övrig information
Kunskaper i persiska är meriterande.
Tjänsten inleds med en visstidsanställning på 6 månader, men behovet är långsiktigt och möjligheterna till tillsvidareanställning är mycket goda. Så ansöker du
