Lagerpersonal heltid, Kungälv
2026-01-20
Lagerpersonal heltid, Kungälv
ICA söker medarbetare till lagret i Kungälv. Vill du vara med och säkra Sveriges varuförsörjning, i rätt tid till god kvalitet? Arbetet innebär i huvudsak truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas.
Om jobbet som lagermedarbetare
Rollen är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner. Tillsammans med ditt team ser du till att alltid ge våra butiker service i världsklass. På arbetsplatsen finns olika scheman och arbetstiderna kan variera mellan kl. 06:00 och kl. 23:45, veckans alla dagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning under 6 månader på heltid. Start sker så snart som möjligt, men vi tar hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du den vi söker?
Grundläggande krav:
• Trivs i fysiskt krävande arbete.
• Förstår vikten av att följa rutiner för ett säkert arbete.
• Har fyllt 18 år.
• Läser och talar svenska obehindrat.
• Truckkort krävs ej för ansökan men krävs vid anställning.
Därför ska du välja ICA
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lagermedarbetare hos oss på ICA?
Läs mer om hur vi jobbar inom lager och logistik
Vad händer nu?
Ansök senast 2026-02-09 genom ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
I rekryteringen jobbar vi löpande med urval med hjälp av urvalsfrågor samt tester och innan anställning görs drogtestning och bakgrundskontroll.
Frågor om tjänsten: rekrytering.kungalv@ica.se
Facklig kontaktperson: Lokal ordförande Handelsanställdas förbund - Kofi Gyan, kofi.gyan@ica.se
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett heltidsjobb.
Truckgatan 15
442 80 KUNGÄLV
