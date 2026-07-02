Lagerpersonal
NN Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Vimmerby Visa alla lagerjobb i Vimmerby
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Vimmerby
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Lagerarbetare med truckvana sökes till kund!
Är du en driven lagermedarbetare som trivs i ett högt tempo och har erfarenhet av truckkörning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad medarbetare till vår kunds lager i Eksjö. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, noggrannhet och ett positivt arbetsklimat står i centrum.
I rollen kommer du att arbeta med varierande lageruppgifter, bland annat mottagning av inkommande gods, orderplock, packning samt truckkörning. Vi ser gärna att du har god erfarenhet av att köra ståstaplare och känner dig trygg med att arbeta i en lagerverksamhet där tempot stundtals är högt.
Har du tidigare arbetat med transportbokningar eller administrerat fraktdokument är det ett plus, men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, ansvarskänsla och vilja att utvecklas.
Arbetstid:
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av truckkörning, framför allt ståstaplare.
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete.
Trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Har erfarenhet av lagerarbete och gärna även transportbokningar eller frakthantering.Profil
Har erfarenhet av truckkörning och är van att köra ståstaplare.
Är en positiv och engagerad person som bidrar till en god laganda och en trivsam arbetsmiljö.
Arbetar noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att samarbeta i team.
Har ett högt driv, en god arbetsmoral och framför allt rätt inställning. Vi värdesätter viljan att lära, utvecklas och göra ett bra jobb varje dag.
Har erfarenhet av transportbokningar och frakthantering är meriterande, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och vill vara en del av ett team där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus.Om företagetOm företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten inleds som en konsultanställning via NNBR. För rätt person finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos vår kund efter en inledande uthyrningsperiod.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9990209