Lagerpersonal
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2026-06-23
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Lagerpersonal sökes
Är du en driven och noggrann person som trivs i ett högt arbetstempo? Vi söker nu lagerpersonal som vill bli en del av vårt team och bidra till en effektiv och välorganiserad lagerverksamhet.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du bland annat att:
Plocka och packa varor.
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser.
Registrera varor i lagersystem.
Hantera in- och utleveranser.
Hålla ordning och reda på lagret.
Köra truck (om truckkort finns).
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig.
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Trivs med fysiskt arbete.
Har goda kunskaper i svenska.
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav).
Har truckkort (meriterande).
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete.
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person.
Anställningsform
Heltid/Deltid enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev och märk ansökan med "Lagerpersonal".
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Jobbnummer
9975945