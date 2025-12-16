Lagerpersonal
2025-12-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker lagerpersonal till kommande uppdrag hos en av våra kunder i Örebro.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker dig som har truckkort A1-4 och B1-4 samt erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Arbetet är förlagt både dag- och kvällstid, vilket innebär att du behöver vara flexibel gällande arbetstider. Du som söker behöver trivas i ett högt tempo, vara van vid kroppsligt arbetet och med varierande arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Truckkörning
Plock, pack och förflyttning av gods
Godsmottagning och utlastning
Städning, ordning och låsning av lagret
Rapportering och administration i affärssystem
Vem är du?
• Arbetsvillig
• Flexibel
• God samarbetsförmåga
• Initiativ och ansvarstagande
Truckkort och lagererfarenhet är ett krav.
Erfarenhet av motviktstruck är meriterande.
Vi ser att du som söker trivs med ett högt arbetstempo, är en strukturerad person med gott ordningssinne samt att du gillar att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Moa Björs moa.bjors@uniflex.se
9647643