Lageroperatör till vår kund i Kungsängen
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och engagerad lageroperatör till vår kund i Kungsängen. Har du tidigare arbetat i en lager- eller produktionsnära miljö och trivs i en roll där du får kombinera noggrannhet, service och tempo? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
I den här rollen blir du en viktig del av lagrets dagliga drift och en central servicefunktion mot produktionen. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med montörer och övriga kollegor, med stort fokus på kvalitet och flöden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvar för inleveranser och säkerställande av korrekt hantering av inkommande material
• Plock till montörer, där du bistår produktionen med rätt material i rätt tid
• Arbete med lagerhissar, gärna med erfarenhet av Kardex
• Hantering och förståelse för komponenter
• Bidra till ordning, struktur och förbättring av arbetsprocesser
Vem är du?
Vi ser att du är en person som trivs i en aktiv roll och har lätt för att skapa bra samarbete. Du är noggrann, serviceinriktad och har ett driv att utveckla arbetssätt och bidra till förbättringar i vardagen.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet av lagerarbete i en produktionsnära miljö
• Erfarenhet av inleveranser och plock
• Erfarenhet av lagerhissar, gärna Kardex
• Gärna komponentkännedom
• Förmåga att se förbättringsmöjligheter och ta initiativ
• Truckkort A och B
• Bekväm med att stå och gå större delen av dagen
• Datorvana, gärna i Monitor G5 och Kardex-system
• Hög noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM
Uniflex Kontakt
Isabelle Cederberg support@uniflex.se Jobbnummer
9844097