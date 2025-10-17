Lageroperatör med ansvar för Truckkörning och Godshantering
Firefly AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Firefly AB i Stockholm
, Karlskrona
, Göteborg
, Mölndal
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad Anställningstyp: Heltid, Tillsvidare Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
När detaljerna gör skillnad - bli en del av vårt operativa team på Firefly
På Firefly är vi engagerade i att leverera högkvalitativa logistiklösningar och säkerställa en effektiv och smidig lagerhantering för våra kunder. Vi söker nu en driven och noggrann lageroperatör som trivs i en dynamisk miljö och har erfarenhet av truckkörning och godshantering. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett växande företag där noggrannhet och effektivitet är nyckeln till framgång.
Om rollen
Som lageroperatör med ansvar för truckkörning och godshantering kommer du att ha en varierad och viktig roll i vårt lagerteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Truckkörning - Säkerställa effektiv och säker hantering av gods.
Lastning och lossning av gods från leveranser.
Hantera inleveranser och utleveranser - Registrera och uppdatera godsinformation i vårt lagerhanteringssystem.
Plockning och optimering av lagerplatser - Plocka upp material från lagerplatser och optimera förvaring för att maximera effektiviteten.
Registrering i lagerhanteringssystemet - Ansvara för att dokumentera alla lageraktiviteter.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet av lagerarbete och godsmottagning, gärna i en liknande arbetsmiljö.
Truckkort A+B - Detta är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet av lagerhanteringssystem - Vi ser gärna att du har kunskaper i Visma Business eller liknande system.
God datavana - För att effektivt kunna hantera och registrera gods i vårt system.
Språkkunskaper - Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Publiceringsdatum2025-10-17Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen och bli framgångsrik på Firefly tror vi att du:
Är driven, social och flexibel, och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har en strukturerad och noggrann arbetsstil och ser till att alla arbetsuppgifter utförs med högsta kvalitet.
Är serviceinriktad, har en god kommunikativ förmåga och förstår vikten av samarbete och laganda i arbetsgruppen.
Om Firefly
På Firefly har vi en stark och inkluderande företagskultur där vi tillsammans skapar en inspirerande och trivsam arbetsmiljö. Med över 50 års historia och 150 anställda från 25 olika nationaliteter har vi en mångfald av kompetenser och ett brett perspektiv. Vi utvecklar och säljer innovativa brandförebyggande och brandskyddslösningar för industriella tillämpningar.
Vi investerar i vår personal genom att erbjuda en arbetsmiljö där trivsel och gemenskap är i fokus, med regelbundna aktiviteter som främjar samarbete och engagemang.
Läs mer på: www.firefly.se
Hur du ansöker
Vi hanterar alla ansökningar löpande och ser fram emot att få ta del av din ansökan. Skicka in ditt CV och personliga brev via vårt ansökningsformulär online.
Frågor? Kontakta gärna Charlotte Åvall ansvarig HR på charlotte.avall@firefly.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Firefly AB
(org.nr 556108-6892), http://www.firefly.se Arbetsplats
Firefly Kontakt
HR-team hr@firefly.se Jobbnummer
9561985