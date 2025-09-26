Lagermedarbetare Västerbottenssåpa

KilaPeople AB / Lagerjobb / Heby
2025-09-26


Om jobbet Anställningsform: Behovs- eller timanställning Skift: Dag
Om tjänsten Vi på Kila söker nu lagermedarbetare till vår kund Västerbottensåpa i Morgongåva. Här får du chansen att bli en del av ett hållbart varumärke som levererar miljövänliga produkter över hela Sverige. Arbetet är fysiskt och innebär många steg under arbetsdagen - perfekt för dig som vill hålla igång och trivs i rörelse.

Publiceringsdatum
2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av beställningar - noggrant och effektivt
Hantering av in- och utleveranser
Förberedelse av transporter och leveranser

Varför välja oss?
Aktiv vardag - du får motion på köpet och många steg på stegräknaren
Hållbarhet i fokus - jobba med produkter som gör skillnad för miljön
Ett härligt team - vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål

Vem vi söker:
Du har god fysik och gillar att arbeta i rörelse
Du är noggrann och strukturerad, varje paket ska bli rätt
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du kan läsa och förstå instruktioner och arbetsordrar
Meriterande med erfarenhet inom lager eller logistik

Lön: Enligt GFL

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KilaPeople AB (org.nr 559336-6098), http://www.kila.se

Arbetsplats
Kila People

Kontakt
Alaa Khidir
alaa@kila.se

Jobbnummer
9529540

