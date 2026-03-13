Lagermedarbetare/Truckförare

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-03-13


Vill du vara en del av ett företag som främjar kreativitet och engagemang? Är du en ansvarstagande och flexibel lagspelare som uppskattar varierande arbetsuppgifter?

Vill du ha ett roligt och givande arbete i en god arbetsgemenskap? Då ska du söka denna tjänst redan idag!

2026-03-13

Arbetsuppgifter
I rollen som Lagermedarbetare kommer du att arbeta på lager och i produktionen enligt ett roterande schema, vilket innebär att du rör dig mellan olika stationer. Ditt huvudansvar kommer att vara att säkerställa att alla produkter hanteras effektivt och noggrant. Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Orderplockning och packning av företagets produkter

Hantering av inkommande och utgående leveranser

Registrering och dokumentering i företagets lagersystem

Truckkörning

Tjänsten är belägen i Norra Stockholm, kring Rosersberg och Arlanda Stad, så du bör bo i eller ha bra tillgång till dessa områden.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Lagermedarbetare ser vi att du är flexibel, lösningsorienterad och tycker om att arbeta i en dynamisk miljö. Du har en hög arbetsmoral och gillar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Det är även mycket viktigt att du trivs i en arbetsgrupp och förstår betydelsen av god gruppdynamik.
Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer:

Trivs med varierande arbetsuppgifter och har en god fysik

Har erfarenhet av att köra skjutstativtruck

Behärskar svenska i tal och skrift

Är handlingskraftig, flexibel och en lagspelare

Truckkort (krav) och gärna B-körkort för att enkelt ta dig till arbetsplatsen

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Lagermedarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Du kommer att vara anställd av Eterni Sweden AB och arbeta som konsult hos vår kund.

Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag dagtid men kan förekomma 2skift.

ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Göran Göggezer på goran.goggezer@eterni.se eller 0738 617 213

Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Göran Göggezer
goran.goggezer@eterni.se

