Lagermedarbetare/Truckförare
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-01-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Gnesta
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett företag som främjar kreativitet och engagemang? Är du en ansvarstagande och flexibel lagspelare som uppskattar varierande arbetsuppgifter?
Vill du ha ett roligt och givande arbete i en god arbetsgemenskap? Då ska du söka denna tjänst redan idag!Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
I rollen som Lagermedarbetare kommer du att arbeta på lager och i produktionen enligt ett roterande schema, vilket innebär att du rör dig mellan olika stationer. Ditt huvudansvar kommer att vara att säkerställa att alla produkter hanteras effektivt och noggrant. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Orderplockning och packning av företagets produkter
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Lastning och lossning av varor, inklusive långa gods som plankor, armeringsjärn och liknande
Registrering och dokumentering i företagets lagersystem
Truckkörning, främst med motviktstruck (viktigt att du är erfaren och van vid denna typ av truck)
Tjänsten är belägen i Norra Stockholm, kring Rosersberg och Arlanda Stad, så du bör bo i eller ha bra tillgång till dessa områden.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Lagermedarbetare ser vi att du är flexibel, lösningsorienterad och tycker om att arbeta i en dynamisk miljö. Du har en hög arbetsmoral och gillar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är även van vid att hantera tunga och långa gods, och kan köra motviktstruck på ett säkert och effektivt sätt.
Det är även mycket viktigt att du trivs i en arbetsgrupp och förstår betydelsen av god gruppdynamik. Då du har mycket kundkontakt är det också avgörande att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer:
Trivs med varierande arbetsuppgifter och har en god fysik
Har erfarenhet av att köra motviktstruck och hantera tunga och långa gods
Behärskar svenska i tal och skrift
Är handlingskraftig, flexibel och en lagspelare
Truckkort (krav) och gärna B-körkort för att enkelt ta dig till arbetsplatsen
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Lagermedarbetare är ett konsultuppdrag på heltid eller deltid som varar i 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Du kommer att vara anställd av Eterni Sweden AB och arbeta som konsult hos vår kund, Företag AB.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag och innebär två skift:
Arbetet innebär att hantera stora och tunga gods, så det är viktigt att du har god körvana och är van att köra motviktstruck. Du inleder din anställning med en grundlig introduktion, där du får de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Göran Göggezer på goran.goggezer@eterni.se
eller 0738 617 213
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Januari
Arbetstider: 2-skift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9677051