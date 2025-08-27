Lagermedarbetare/truckförare
2025-08-27
, Eskilstuna
Om Jobbet
Till vår bemanningsverksamhet söker vi nu två stycken lagermedarbetare för uppdrag minst tre månader på heltid. Behovet är omgående och uppdraget är hos vår kund i Katrineholm. Dagtid 7:00-16:00.

Publiceringsdatum: 2025-08-27

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
• Plocka gods med handdator
• Packa gods
• Slutföra order i aktuellt system och boka frakter
• Lossa och lasta lastbilar med truck
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter hos vår kund
Utbildning och Intyg
Truckkort A 1-4, B 1-4
Körkort B
Flytande svenska i tal och skrift
SystemvanErfarenheter
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Eftersom behovet är omgående och tempot högt, finns det tyvärr inte möjlighet till en längre introduktionsperiod för detta uppdrag.
Personliga kvalifikationer
Du behöver vara självgående i rollen och klara av att hantera en lite högre arbetsbelastning i perioder. Det är också viktigt att du är flexibel och prestigelös då arbetsuppgifterna styrs av behovet hos vår kund.

Så ansöker du
A-Staffing är auktoriserade inom bemanning samt medlemmar i Almega kompetensföretagen, Byggföretagen och Installatörsföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. VI erbjuder all vår personal friskvårdsbidrag. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen smt tillverkningsindustrin i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

A-Staffing Sweden AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pernilla Svensson pernilla.svensson@astaffing.se Jobbnummer
9479102