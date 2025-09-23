Lagermedarbetare (timanställning) - Start omgående
2025-09-23
Trigono AB är en ledande distributör inom gaming på den nordiska marknaden. Vi representerar globala varumärken och har byggt upp ett starkt nätverk i hela Norden. På vårt lager säkerställer vi att våra kunder alltid får rätt produkter snabbt och säkert, och nu söker vi dig som vill bidra till logistik och lagerhantering i världsklass. Vi kliver in i högsäsong och söker därför efter vår nästa medarbetare med omgående start.
Om rollenI rollen som lagermedarbetare kommer du att ha en betydelsefull funktion där noggrannhet, samarbete och effektivitet står i fokus. Du blir en del av vårt team med varierande arbetsuppgifter inom både lagerhantering och logistik.
Arbetsuppgifter - Lager, logistik och orderplock Plocka och packa beställningar för leverans till kunder i Norden.
Hantera och registrera inkommande varor på lagret.
Stödja logistikarbetet vid in- och utleveranser under högsäsong.
Krav och kvalifikationer - Vem söker vi till vårt lager? Du har möjlighet att arbeta dagtid mellan 07.00 - 16.00. Till en början kommer tjänsten vara likt en heltidstjänst då vi kliver in i högsäsong.
Du är noggrann och kan arbeta strukturerat även när tempot är högt.
Du trivs med fysiskt arbete i ett team där samarbete är centralt.
Ingen tidigare lagererfarenhet krävs - vi värdesätter engagemang, initiativförmåga och viljan att lära.
Truckkort är meriterande, men inget krav.
Tidigare lagererfarenhet är meriterande, men inget krav.
Vad erbjuder vi på vårt lager? En möjlighet att arbeta med attraktiva varumärken och innovativa produkter inom gaming.
En välkomnande och inkluderande arbetsplats.
Utvecklingsmöjligheter inom lager, logistik och administration för dig som vill växa hos oss.
Goda möjligheter till fler arbetspass under kampanjer och intensiva perioder.
Lagerjobb på Trigono - Här är du en viktig del av teamet
Trigono är en arbetsplats där gemenskap och ansvar går hand i hand. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och kan utvecklas både professionellt och personligt.
Sök vår lagertjänst och bli en del av vårt team - vi ser fram emot att höra från dig! Sista ansökningsdag är 17/10. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trigono AB
(org.nr 556490-4174), https://www.trigono.se Kontakt
Trigono Rekrytering jobb@trigono.se +46 46 276 50 00 Jobbnummer
9523229