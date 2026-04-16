Lagermedarbetare till verkstad - start omgående
2026-04-16
Vill du arbeta i en viktig roll i underhållet av Sveriges tåg? Som lagermedarbetare hos oss i Olskroken blir du en del av materialflödet som säkerställer att rätt material finns på plats - i rätt tid.Du arbetar nära produktionen och bidrar till ett fungerande flöde i vardagen, där samarbete, struktur och ansvar är avgörande.
Om rollen
Som lagermedarbetare och materialberedare arbetar du operativt med att säkerställa materialförsörjningen till verkstaden. Du stöttar produktionen genom att hantera reservdelar, förbrukningsmaterial och logistikflöden.Arbetet är varierat och kräver att du kan växla mellan olika uppgifter under dagen, samtidigt som du håller ordning och struktur.
I uppdraget ingår att:
Säkerställa att material finns tillgängligt inför planerat underhåll
Hantera inkommande och avgående gods
Registrera materialrörelser i affärssystem
Lagerlägga artiklar och hålla ordning i förrådet
Genomföra inventeringar och följa upp lagersaldon
Arbeta enligt 5S och bidra till ordning och reda
Utföra mottagningskontroller av material
Rapportera avvikelser såsom materialbrist eller felaktigheter
Stötta produktionen i det dagliga arbetet
Delta i förbättringsarbete kopplat till lager och materialflöden
Utföra övriga uppgifter som packning, sortering och truckkörning
Du arbetar tillsammans med kollegor som ansvarar för underhåll av bland annat X2-tåg (X2000) och personvagnar. Samarbetet mellan lager och verkstad är en viktig del av det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2026-04-16Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete eller logistik och som trivs i en praktisk och varierad roll.Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en bra stämning i gruppen.
Vi ser att du har:
1-2 års erfarenhet av lagerarbete eller liknande
God datorvana och erfarenhet av affärssystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och truckkort
Meriterande:
Erfarenhet av materialberedning eller materialplanering
Erfarenhet av affärssystemet LN
Erfarenhet av inventering och lagerstyrning
Förmåner & erbjudande
Du erbjuds en roll i en verksamhet där ditt arbete bidrar till att det dagliga underhållet fungerar som det ska.Du blir en del av ett team med nära samarbete, där man hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för att arbetet blir gjort.
Plats & omfattning
Plats: Olskroken, Göteborg
Omfattning: Heltid
Startdatum: Snarast möjligt
Arbetstider: Inledningsvis dagtid (06:00-14:30 / 08:00-16:30), möjlighet till 2-skift längre fram
Anställningsform: Vikariat, 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetet sker i en verksamhet med krav på säkerhet, kvalitet och samarbete.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll.
Om EuroMaint
EuroMaint är Sveriges ledande leverantör av underhållstjänster för spårburna fordon. Vårt nätverk av verkstäder finns där du behöver dem, från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi underhåller alla typer av spårburna fordon, från passagerarfordon som intercity- och regionaltåg, tunnelbanetåg och spårvagnar, till lok, vagnar och arbetsmaskiner. EuroMaint har över 1 000 anställda och en omsättning på mer än 1,5 miljarder SEK. Sedan 2019 ägs EuroMaint av CAF, en spansk leverantör av mobilitetslösningar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
